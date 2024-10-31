رئيس الجمهورية: انتخاب البرلمان رئيسا له خطوة مهمة في استكمال الاستحقاقات

2024-10-31 23:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن انتخاب البرلمان رئيسا له خطوة مهمة في استكمال الاستحقاقات الدستورية والوطنية.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "خالص التهاني والتبريك إلى الدكتور محمود المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب."وأضاف: إن "انتخاب مجلس النواب رئيسا له هو خطوة مهمة في استكمال الاستحقاقات الدستورية والوطنية".وتابع: " وإذ تعرب رئاسة الجمهورية عن تمنياتها بالنجاح في ادارة دفة المؤسسة التشريعية فإنها تتطلّع الى تعزيز التعاون مع مجلس النواب في تشريع القوانين لخدمة المواطن والصالح العام".