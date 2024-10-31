2024-10-31 23:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الحكيم يهنئ المشهداني: نأمل الارتقاء بالأداء النيابي

يتبع..

السيد عمار الحكيم : نبارك لجناب أخينا العزيز الدكتور محمود المشهداني، نيله ثقة المجلس النيابي واختياره رئيسا للسلطة التشريعية وإنهاء شغور هذا المنصب الحيوي الهام، آملين أن تكون هذه الخطوة نقطة الشروع نحو أداء نيابي أكثر تطورا تشريعيا و رقابيا ينهمك بإقرار القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، فضلا عن الارتقاء بواقع الأداء الرقابي لتشخيص السلبيات ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات ومحاربة الفساد وتعضيد جهود الحكومة في تطبيق منهاجها الخدمي.