السفير الايراني عن انتخاب المشهداني: رسالة ايجابية للاستقرار السياسي

2024-10-31 23:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بارك السفير الإيراني لدى العراق، محمد کاظم آل صادق، اليوم الخميس، (31 تشرين الأول 2024)، محمود المشهداني بانتخابه رئيس لمجلس النواب.

وقال آل صادق في حسابه على منشور على منصة (إكس)،: "أهنئ العراق بانتخاب رئیس مجلس النواب".

وأضاف "يعد انتخاب رئيس مجلس النواب رسالة إيجابية للاستقرار السياسي و التوافق الوطني خاصة فى ظل التوترات والأزمات الإقليمية الحالية".

وأعرب السفير الإيراني، عن "أمهله أن يسير العراق حكومة وشعبا باتجاه، والتقدم والازدهار بمزيد من التلاحم والوحدة".

يشار الى ان مجلس النواب، قد انتخب محمود المشهداني رئيساً للمجلس بعد جولتين من الانتخابات وحصل على 182 صوتاً وبفارق كبير عن منافسه النائب سالم العيساوي الذي حصل في الجولة الثانية على 42 صوتاً فقط.











