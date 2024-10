2024-10-31 23:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، مساء الخميس، عن خططه للعمل في المجلس، فيما أفصح عن موقفه من توترات وحرب المنطقة. وقال المشهداني، في أول كلمة له عقب انتخابه رئيساً للبرلمان: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بخالص الشكر و التقدير و بوافر الإحترام والإمتنان على منحكم الثقة لنا رئيساً لمجلس النواب سواء […]

The post أول تعليق للمشهداني بعد انتخابه رئيساً للبرلمان appeared first on جريدة المدى.