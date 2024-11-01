2024-11-01 00:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هنأ الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، محمود المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان، فيما ثمن دور الكتل السياسية في إكمال الاستحقاق الدستوري المهم.

وقال الاطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "يعرب عن عميق شكره لمجلس النواب وكتله النيابية للدور المسؤول الذي اضطلعوا به لإكمال الاستحقاق الدستوري المهم"، متقدماً بـ"التهنئة لمحمود المشهداني لفوزه بمنصب رئيس مجلس النواب ومتمنياً ان يستمر بما عرف عنه من روح وطنية في الدفاع عن حقوق الشعب والوطن في وقت يمر به العالم بمنعطفات خطيرة تحفها الحرب من كل مكان".

وقدم شكره الى "محسن المندلاوي النائب الأول للرئيس على تحمله الأمانة طيلة شغور المنصب وادارته جلسة الانتخاب بكفاءة ومهنية"، مؤكداً "مواصلته جهوده الوطنية في تعزيز المواقف الوطنية التي تحمي مصالح العراق وتعزز من سيادته واستقلاله وموقعه الهام".