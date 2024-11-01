2024-11-01 00:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، مساء الخميس، (31 تشرين الأول 2024)، محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب المنتخب.

وقال المكتب الاعلامي لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وخلال اللقاء، جدّد السامرائي تهانيه الحارة للمشهداني بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان، مشيداً بالدعم الذي قدمته القوى الوطنية لمساندة مطلب تحالف العزم في عقد الجلسة وانتخاب المشهداني، بهدف إنجاز هذا الاستحقاق المهم".

من جانبه، أعرب المشهداني عن شكره وامتنانه لتحالف العزم على دعمه ومساندته وموقفه المتميز،" مؤكداً "التزامه بالعمل المشترك لتعزيز دور السلطة التشريعية".

‏وحضر اللقاء عدد من نواب وقيادات تحالف العزم

يشار الى ان مجلس النواب، قد انتخب مساء الخميس، محمود المشهداني رئيساً للمجلس بعد جولتين من الانتخابات وحصل على 182 صوتاً وبفارق كبير عن منافسه النائب سالم العيساوي الذي حصل في الجولة الثانية على 42 صوتاً فقط.



