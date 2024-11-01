2024-11-01 00:45:05 - المصدر: ايشان

اخترق عدد من الطائرات المسيرة العراقية، اليوم الخميس، سماء الأراضي المحتلة وقصفت هدفاً حيوياً. وقالت المقاومة الإسلامية العراقية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في وسط الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”. وأضافت: “تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

ظهرت المقالة مسيرات عراقية تخترق الأراضي المحتلة وتقصف هدفاً حيوياً أولاً على ايشان.



