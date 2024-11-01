البرلمان العراقي ينتخب محمود المشهداني رئيسا جديدا له

2024-11-01 01:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 31 - 10 (كونا) -- انتخب مجلس النواب العراقي اليوم الخميس محمود المشهداني رئيسا جديدا له خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي والذي أعفي من منصبه بقرار قضائي قبل نحو عام.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة التصويت عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وخصصت لانتخاب الرئيس من بين أربعة مرشحين هم محمود المشهداني وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار وطلال الزوبعي.وحصل المشهداني في الجولة الأولى من التصويت على 153 صوتا مقابل 95 صوتا للعيساوي وتسعة أصوات لعبد الجبار مع 14 صوتا باطلا ما استدعى إجراء جولة ثانية للتصويت بين أعلى اثنين من الفائزين.وأسفرت الجولة الثانية من التصويت عن فوز المشهداني ب 140 صوتا مقابل 34 صوتا للعيساوي ليتولى بذلك منصب رئاسة مجلس النواب.وقال المشهداني في منشور على موقع (إكس) قبل انعقاد جلسة التصويت إنه تقدم للمنصب مرشحا عن الاغلبية السنية في البرلمان دون أن يشير إلى كتلة نيابية سنية بعينها فيما اعلن رئيس حزب تقدم الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي دعمه للمشهداني قبل يوم من جلسة التصويت.وأنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في نوفمبر من العام الماضي استنادا لدعوى تزوير تقدم بها أحد النواب وبقي المنصب يدار بالنيابة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي طيلة تلك المدة.وسبق للمشهداني أن انتخب رئيسا لمجلس النواب العراقي في مارس 2006 لكنه قدم استقالته في ديسمبر 2008 بعد أن هدد عدد من النواب بالتوصيت على إعفائه.وجرى العرف السياسي في العراق على أن يكون منصب رئاسة مجلس النواب لممثلي المكون السني بينما تذهب رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي. (النهاية) ع ح ه / م م ج