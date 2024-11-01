مجلس النواب العراقي ينتخب محمود المشهداني لرئاسته

2024-11-01 03:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

دور رئيس مجلس النواب محوري في الحفاظ على النظام التشريعي وتسهيل الحوار بين الفصائل المختلفة (أ ف ب)

قال نواب عراقيون إن مجلس النواب انتخب اليوم الخميس النائب السني محمود المشهداني رئيساً له، مما يكسر جموداً استمر قرابة عام في شأن المنصب الذي ظل شاغراً بسبب خلافات طويلة الأمد بين الفصائل السياسية.

وحدث الجمود عقب قرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أدى إلى قلب مسيرة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس السابق وأقوى سياسي سني في العراق، رأساً على عقب ومهد الطريق أمام صراع على من سيخلفه.

وكان المشهداني رئيساً للبرلمان من 2006 إلى 2008، وانتُخب رئيساً للمجلس مجدداً بدعم كبير من الائتلاف الذي يضم أحزاباً شيعية تتمتع بالنفوذ وجماعات موالية لإيران، إضافة إلى ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

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ودور رئيس مجلس النواب محوري في الحفاظ على النظام التشريعي وتسهيل الحوار بين الفصائل المختلفة، ويشمل المنصب أيضاً التوسط في الصراعات وتعزيز التوافق بين المشرعين، وهو أمر شديد الأهمية في المشهد السياسي العراقي المنقسم في كثير من الأحيان.

وبموجب نظام تقاسم السلطة المصمم بغرض تجنب حدوث صراع طائفي، يُنتخب رئيس العراق من الأكراد ورئيس الوزراء من الشيعة ورئيس البرلمان من السنة.



