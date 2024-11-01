روما يستعيد توازنه بفوز صعب على تورينو

2024-11-01 04:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستعاد روما ذاكرة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه تورينو (1-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الأوليمبيكو"، في ختام الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 20.ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يقتنصه "ذئاب" العاصمة بعد تعادل وخسارتين متتاليتين.