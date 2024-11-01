النفط يرتفع أكثر من دولار إثر تقارير باستعداد إيران لضرب اسرائيل من العراق

2024-11-01 08:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وقفزت بأكثر من دولار للبرميل مقلصة خسائرها الأسبوعية بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي بدأ تداول عقوده ليناير، 1.31 دولار أو 1.80 بالمئة إلى 74.12 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 70.61 بعد ارتفاعها 0.95 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بحسب بيانات رويترز.

وتشير معلومات مخابراتية إسرائيلية إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر، حسبما نقل موقع أكسيوس أمس الخميس عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما.

وأضاف تقرير أكسيوس أن الهجوم من المتوقع أن يتم تنفيذه انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وذكر التقرير أن تنفيذ الهجوم من خلال فصائل موالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز الأربعاء إن أسعار النفط تتلقى دعما أيضا من توقعات بأن مجموعة أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

ورغم ذلك، تتجه الأسعار للتراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع وتكافح للتعافي من خسارة بلغت ستة في المئة تكبدتها الاثنين الماضي بعد أن تجنبت الضربة الإسرائيلية ضد إيران في 26 أكتوبر المنشآت النفطية والنووية ولم تتسبب في اضطراب لإمدادات الطاقة.