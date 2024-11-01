2024-11-01 09:40:02 - المصدر: واع

باريس – واع – غيث طلالأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق ضد منصة بيع إلكترونية صينية.وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر إن "التحقيق مع شركة (تيمو) الصينية بسبب الشكوك في فشلها في منع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها الإلكترونية"، مشيرة الى أن "فتح التحقيق جاء بعد خمسة أشهر من إضافة الشركة إلى قائمتها للمنصات الإلكترونية الكبيرة جدا، والتي تتطلب أعلى مستوى من التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للكتلة".وذكرت أن "المفوضية تريد التأكد من أن المنتجات المباعة عبر المنصة الصينية تفي بمعايير الاتحاد ولا تضر بالمستهلكين""، مبينة أن "التحقيق يبحث ايضاً ما إذا كانت إدارة الشركة تفعل ما يكفي للقضاء على بائعي السلع غير المتوافقة مع معايير الكتلة الأوروبية، بجانب التصميم الإدماني للمنصة بما في ذلك برامج المكافآت الشبيهة بالألعاب، ما يدفع المستهلكين لقضاء وقت أطول على التطبيق".بدورها، قالت الشركة الصينية إنها "تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد، وتستثمر باستمرار لتعزيز نظام الامتثال وحماية مصالح المستهلكين في المنطقة"، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الجهات التنظيمية لإتمام التحقيق".وعادة ما يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا منذ دخول قانون "خدمات البيانات الرقمية" حيز التنفيذ العام الماضي، وفتحت تحقيقات بالفعل مع منصات أخرى مثل "علي بابا إكسبرس" و"تيك توك" و"إكس".