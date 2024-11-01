اليوم .. ثلاث مواجهات في الجولة السادسة لدوري نجوم العراق

2024-11-01 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام يوم الجمعة ثلاث مباريات من منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والرمادي .

‏وتجري مباراتان ‏عند الساعة الـ 2:45 تجمع الأولى فريق الحدود بضيفه فريق كربلاء على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏ويحتضن ملعب الرمادي المباراة الثانية بنفس التوقيت بين فريقي نادي الكرمة وضيفه فريق القاسم .

‏وأخيرا يواجه فريق الزوراء ضيفه فريق نوروز على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وقررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق نقلَ مباراة فريقي القوة الجوية وزاخو في إطار الجولة السادسة من المرحلة الأولى السبت من ملعب الشعب الدولي إلى ملعب الكوت الأولمبي بسبب دخول الأول مرحلة البذور الشتوية.