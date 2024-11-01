ارتفاع أسعار خامي البصرة وبرنت وتكساس ينتعشان

2024-11-01 10:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعا في الأسواق العالمية في خامس أيام تعاملات الأسبوع بالتزامن مع ارتفاع اسعار خامي برنت وتكساس.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.92 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 71.07 دولارا للبرميل بنسبة تغيير +0.74% و +0.71%.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا أيضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 74.27 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.75 دولارا للبرميل، بنسبة قرب +2.14% و +2.04% على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



