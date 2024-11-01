اليوم .. الزوراء يضيف نوروز في أبرز مباريات دوري النجوم

2024-11-01 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة ثلاث مباريات أبرزها مواجهة الزوراء ونوروز، التي ستقام في ملعب المدينة الدولي عند الساعة الخامسة و15 دقيقة مساء.ويعيش النوارس حالة من التخبط في ظل تراجع النتائج والأداء بعدما تعادل مع أربيل وخسر بمواجهتي زاخو والميناء، الأمر الذي يعزز من أطماع متحديه لاقتناص نقاط المباراة، لاسيما أن نوروز المتحفز يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية تحت إشراف البرازيلي جورفان فييرا، إذ نجح بتحقيق الفوز الثاني توالياً على حساب الطلبة وأصبح في رصيده 8 نقاط، بينما يمتلك الزوراء 7 نقاط.ويضيف ملعب الساحر احمد راضي في الساعة الثانية و(45) دقيقة عصراً لقاء فريق الحدود مع ضيفه كربلاء بقيادة الحكم علي حسين علي ، فيما يلعب بنفس التوقيت فريقا الكرمة والقاسم في ملعب الرمادي بقيادة الحكم محمد كامل زغير.