استعدادات ايران لضرب “اسرائيل” عبر العراق ترفع أسعار النفط

2024-11-01 10:18:17 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وقفزت بأكثر من دولار للبرميل مقلصة خسائرها الأسبوعية بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي بدأ تداول عقوده ليناير، 1.31 دولار أو 1.80 بالمئة إلى 74.12 …

