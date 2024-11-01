2024-11-01 11:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل امير المعموري، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، على إمكانية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كسر القيود السياسية المفروضة عليه من اجل اجراء تعديل وزاري في حكومته.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك هناك ضغوطات سياسية على رئيس الوزراء من اجل ثنيه عن اجراء أي تعديل وزاري، كون هؤلاء الوزراء تابعين الى الكتل والأحزاب المتنفذة المشكلة للحكومة الحالية، وهناك قيود يجب ان يتجاوزها السوداني، فهناك وزراء فعلا بحاجة الى تغيير بسبب الإخفاق الواضح في الأداء وتنفيذ المنهاج الوزاري".

وبين ان "إمكانية كسر تلك القيود من قبل السوداني ستكشف في الأيام القليلة المقبلة، والتعديل الوزاري سيشمل وزراء من كتل ومكونات مختلفة، حتى لا يتهم السوداني بان هناك استهداف من قبله لأي جهة، ولا نعتقد ان السوداني يريد استغلال هذا الامر لغايات انتخابية، خاصة وهو يعلم جيداً ان هكذا خطوة سوف تثير غضب الكتل والأحزاب".

وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مؤكدا أنه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".

وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".

يذكر انه وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".

وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".