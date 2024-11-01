2024-11-01 11:36:04 - المصدر: ايشان

في مقالٍ مطول، تحدث الكاتب اللبناني، منير الربيع، عما وصفه بـ”ألاعيب نتنياهو” للتحايل على مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان التي فرضتها الإدارة الامريكية، وذلك عبر تسريب مسودة الاتفاق، فيما أشار إلى أن الرهان الوحيد على إجبار نتنياهو على التراجع، بالنسبة لحزب الله، هو توجيه ضربات قوية له في الميدان. أدناه نص المقال، كما ورد […]

ظهرت المقالة نتنياهو يستخدم “ألاعيبه” بتسريب مفاوضات وقف الحرب في لبنان والحزب يرفض التنازل أولاً على ايشان.



