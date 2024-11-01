2024-11-01 11:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى استمرار الحالة المطرية حتى يوم الاثنين المقبل. وذكرت الهيئة في بيان أن “الطقس ليوم غد السبت على العموم سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع أمطار خفيفة ثم تزداد شدتها بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية أحياناً خاصة في المنطقتين الوسطى […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية تتوقع استمرار الحالة المطرية حتى الاثنين المقبل أولاً على ايشان.



