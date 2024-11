ترامب يقاضي قناة امريكية "تلاعبت" بمناظرته مع هاريس

2024-11-01 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رفع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب دعوى قضائية، ضد قناة (سي بي إس) التلفزيونية الأميركية، واتهمها بالتلاعب بالمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ويطالب ترامب بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار، وقد تم رفع القضية في محكمة في تكساس، مما يعتبر خطوة محسوبة لضمان إسناد القضية إلى قاض محافظ. ومع ذلك، يعتبر احتمال […]

