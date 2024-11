2024-11-01 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أفاد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الجمعة، ان تتواصل تساقط الأمطار وان يكون بعضها غزير في مناطق وسط العراق واقل منها في الشمال والوسط على ان تتحسن الفرص في الساعات المقبلة. وكتب عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا، إن سحب البرق والرعد تملأ اجوائنا مع أول حالات الشتاء. وأضاف […]

The post أمطار غزيرة ترافقها سحب ركامية عملاقة appeared first on جريدة المدى.