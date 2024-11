2024-11-01 11:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن منح أكثر من 5 آلاف قرض ضمن مبادرة (ريادة). وذكر المكتب الإعلامي للمصرف ، أن “المصرف أعلن عن إحصائية جديدة بعدد الذين تم منحهم قروض مبادرة ريادة”، مؤكداً أنه” تم منح أكثر من 5 آلاف قرض للمسجلين المشمولين بقروض المبادرة منذ بدء عملية المنح في …

The post منح أكثر من 5 آلاف قرض ضمن مبادرة “ريادة” first appeared on Observer Iraq.