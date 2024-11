2024-11-01 11:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أوضحت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، بشأن خبير طبي عمل لديها. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان “تود رئاسة الجمهورية التوضيح بأن رياض لفته متعب ليس مستشاراً في رئاسة الجمهورية، ولم يعمل ضمن الفريق الطبي لفخامة الرئيس، وإنما عمل بصفة خبير غير متفرغ ليوم واحد ولعدة أشهر فقط، وأنهى عقده بتاريخ 2/1/ 2024 …

The post من هو رياض لفتة متعب الذي تبرأت منه رئاسة الجمهورية اليوم ؟ first appeared on Observer Iraq.