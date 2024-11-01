2024-11-01 13:07:39 - المصدر: جنرال إلكتريك

* تشغيل خمس محطات تحويلية ثانوية بجهد 132 كيلوفولت قبل الموعد المحدد

* من المقرر تشغيل خمس محطات تحويلية إضافية بجهد 132 كيلوفولت قبل صيف 2025

* عند اكتمال المحطات التحويلية العشر الناقلة للطاقة ، سيكون بإمكان شبكة الكهرباء العراقية نقل 2,200 MVA إضافية من الكهرباء ، مما سيمكن من تحسين النقل لحوالي 300 ألف منزل أو حوالي مليون شخص في العراق

بغداد، العراق، 1 تشرين الثاني 2024 – أعلنت كل من وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا اليوم عن الانتهاء المبكر من مشروع بناء وتشغيل خمس محطات تحويلية ثانوية حيوية في مختلف أنحاء البلاد خلال أقل من عامين. وتشكل هذه المحطات جزءاً من استراتيجية وزارة الكهرباء التي تتضمن بناء وتشغيل 10 محطات ثانوية من شأنها ان تحقق سعات وأتاحات عالية لقطاع نقل الطاقة بالتعاون مع جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لتحسين استقرار شبكات الضغط العالي والفائق ، وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى دعم جهود الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وتتضمن المحطات الجديدة بجهد 132 كيلوفولت كلاً من الهندية، الصدر، القائم سعدة، شمال بعقوبة وجنوب يارمجة، تم تسليمها جميعاً قبل الموعد المحدد، فيما تم تسليم كل من محطتي شمال بعقوبة وجنوب يارمجة قبل الموعد المحدد بحوالي ستة أشهر، حيث اكتملت الأولى في آب ، والثانية في أيلول 2024. كما وصلت أعمال الإنشاء وتنصيب المعدات في محطة مركز الرصافة التحويلية إلى المراحل الأخيرة وسيتم تشغيلها قريباً. ومن المقرر أن يتم استكمال بناء وتشغيل أربع محطات إضافية، وهي شمال النجف، شمال كربلاء، شمال الديوانية، وأريدو، قبل صيف 2025.

عند اكتمال المحطات العشر المذكورة ، سيكون بإمكان شبكة الكهرباء العراقية نقل 2,200 MVA إضافية من الطاقة، مما سيمكن من تحسين النقل لحوالي 300 ألف منزل أو نحو مليون شخص.

على مدار العقد الماضي، قامت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا ببناء وتشغيل 30 محطة تحويلية في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك خمس محطات ضغط فائق بجهد 400 كيلوفولت في الخيرات، نينوى، المنصورية، الموصل الشرقية، الفاو، وشمال غرب بغداد .

وفي أطار العمل الرصين والمعتمد ذي المواصفة العالمية لشركة GE جرى الانتهاء من أربع محطات ثانوية بجهد 132 كيلوفولت في محافظة دهوك لصالح أقليم كوردستان ، ستسهم في تعزيز البنية التحتية الكهربائية في العراق.

وقال المهندس زيـــاد علي فاضـل وزير الكهرباء: "تمثل الشراكة الاستراتيجية مع الشركات الرصينة ومنها جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا دعماً لجهود الوزارة الرامية لتحديث الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال تعزيز كفاءة التوليد والنقل ورسم خارطة فنية موثوقة تضفي مرونة ومناورة بنقل الاحمال وتحقيق رصانة بربط المحافظات ببعض ، وفي هذا السياق، تشكل هذه المحطات التحويلية الخمسة التي تم الانتهاء من بنائها وتشغيلها قبل الموعد المحدد إضافة هامة لجهودنا حيث تساهم بشكل مباشر في تحسين استقرار الشبكة في المناطق المحيطة بها، وهي ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء"، مؤكداً أن "إنجاز هذه المشاريع المعقدة قبل الموعد المحدد يعكس التزام فرق وزارة الكهرباء وتركيزها على تحقيق نتائج ملموسة."

من جانبه قال يوهان بنديل، رئيس قطاع تكامل نظم الشبكات في جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا: "من خلال تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية في مجال الكهرباء بالتعاون مع الوزارة، فإن حلولنا المتقدمة للمحطات المنشأة لا تساهم فقط في استقرار الشبكة، بل تُسرع أيضًا من انتقال العراق نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة" .

وقال رشيد جنابي، رئيس جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في العراق: "كشريك ملتزم وطويل الأمد في قطاع الطاقة في العراق، نحن مصممون على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في اقتصاد العراق من خلال أحدث التقنيات والحلول في مختلف جوانب توليد ونقل الطاقة الكهربائية، ويمثل هذا الانجاز الجديد خطوة هامة في مسيرة تحديث الشبكة الوطنية للكهرباء التي تشكل جزءاً هاماً من استراتيجية شاملة وضعتها الشركة لدعم مسيرة تحول الطاقة في العراق وتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية مع تقليل الكثافة الكربونية، ونحن فخورون بالدور المحوري الذي أسهمت به الكوادر العراقية من وزارة الكهرباء وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في هذه المشاريع".

بالإضافة إلى تحديث شبكة الكهرباء الوطنية، قامت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا بإضافة طاقة توليد تصل إلى 19,000 ميغاوات خلال العقد الماضي، وسهلت حصول العراق على تمويلات بلغت أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي لدعم مشاريع الطاقة منذ عام 2015، وتواصل الشركة الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات المحلية وانشاء مراكز سيطرة متطورة وفق مواصفات عالمية مُحدثة بامكانها تشخيص واستشعار العوارض على الوحدات التوليدية قبل حدوثها لحماية المنظومة الوطنية .