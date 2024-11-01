بعد استنفار تام.. أمانة بغداد تؤكد تصريف جميع مياه الأمطار خلال ساعات

2024-11-01 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – هندرين مكي

أكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، أنه سيتم تصريف جميع مياه الأمطار خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن هناك استنفاراً تاماً لغرفة العمليات للإشراف على تصريف مياه الأمطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد عدي كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "ومنذ ساعات الصباح الباكر تم تفعيل غرفة العمليات التي أمر بتشكيلها أمين بغداد في وقت سابق، وكان هناك استنفار كامل لجميع جهود كوادر الامانة وعلى رأسهم امين بغداد والوكلاء والمدراء العامين وبشكل ميداني للاشراف على عمليات تصريف المياه"، لافتا الى أن " كميات الامطار كبيرة جدا وأن جميع المحطات تعمل بطاقتها القصوى".

وأشار الى ان "جميع كوادر امانة بغداد منتشرة في الشارع وتحتاج لساعتين او ثلاث ساعات لتصريف مياه الأمطار كافة"، مبينا أن أنه "تم تفعيل خطوط الطوارئ التي تم انشاؤها سابقا وعملها بالطاقة القصوى، وفي الساعات القادمة سيتم تصريف مياه الأمطار بالكامل".