2024-11-01 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن تحقيق تقدم بمشروع استصلاح أراضي نهر سعد في ميسان.وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "الوزارة مستمرة بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع استصلاح اراضي نهر سعد في ميسان بـمساحة 20 الف دونم المدرج ضمن مشاريع البرنامج الحكومي".وقال المقيم للمشروع ناجي جخيور، بحسب البيان: إن "الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح تُشرف على إنشاء شبكتي ري وبزل وتعديل وتسوية لمساحة 20 الف دونم مبينا أن "الأعمال تتضمن قنوات رئيسية وفرعية ومغذية ونواظم قاطعة بهدف تقليل ملوحة التربة وزيادة الغلة الزراعية.من جانبه أوضح المدير التنفيدي للمشروع علي كمين مطشر أن "شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود تستمر بأعمال إنشاء المهارب وشبكة البزل والمبازل المجمعة والمغطاة"، مضيفا أن "الشركة تواصل اعمال حفر المبازل الفرعية والمجمعة والمعابر فضلاً عن اعمال القشط والتعديل للمساحات وإكمال المتبقي من المبازل المغطاة".وتابع ان "الشركة مستمرة باعمالها لحين انجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة له".