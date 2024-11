2024-11-01 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىأعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، منح لأكثر من 5 آلاف شخص قروض مبادرة ريادة منذ بدء عملية إطلاقها. وقال المصرف في بيان تلقته (المدى) إنه "تم منح أكثر من 5 آلاف قرض للمسجلين المشمولين بقروض المبادرة منذ بدء عملية المنح في شهر نيسان الماضي".وأشار إلى أن "مبادرة ريادة تهدف إلى دعم القطاع الخاص بالطاقات الشبابية […]

The post منح قروض مبادرة ريادة لأكثر من 5 آلاف شخص appeared first on جريدة المدى.