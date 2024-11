2024-11-01 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىاعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن حراك لتعديل قانون وزارة النفط 101 لسنة 1976، فيما اشارت الى ان عرض المسودة على مجلس الوزراء قريباً. وقال عضو لجنة النفط والغاز النائب باسم نغميش، في حديث للاعلام الرسمي، وتابعته(المدى)، ان "لجنة فرعية تشكلت داخل لجنة النفط والغاز مختصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي، وقد اطلق […]

The post لجنة نيابية تعلن السعي لتعديل قانون وزارة النفط appeared first on جريدة المدى.