2024-11-01 14:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، على استعداد وزارة النفط لفصل الشتاء واشتداد البرودة من خلال توفيرها "الوقود" لتوزيعه على المواطنين في بغداد وباقي المحافظات.

وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إننا "على تواصل دائم ومستمر مع المسؤولين في وزارة النفط وهي تؤكد كامل الجهوزية لدخول فصل الشتاء والأيام قارصة البرودة من خلال توفير كميات من النفط كافية لتوزيعها على المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وفق حصص كافية".

وبين الغريباوي أن "استغلال بعض العصابات وغيرها لافتعال ازمة نفط من خلال شرائه من المواطنين وبيعه في السوق السوداء لحصول ازمة وغيرها امر متوقع ووارد، لكن هناك إجراءات رقابية على عملية توزيع النفط كذلك عملية متابعة امنية دقيقة لمنع أي استغلال لهذا الامر من قبل أي جهة تريد ذلك، كما هناك مراقبة على الأسعار التي تباع فيها كافة المشتقات النفطية".

وأعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الثلاثاء، (15 تشرين الأول 2024)، عن إنطلاق تجهيز المواطنين بمنتوج النفط الابيض استعداداً لموسم الشتاء.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حصة النفط الأبيض المقررة سيتم تجهيزها بموجب البطاقة الوقودية رقم {2} ونسخة مصورة من البطاقة الوطنية لصاحبها".

وبين، ان "التوزيع سيكون عن طريق الوكلاء الجوالين حصراً، وإبتداءً من يوم الأحد المقبل العشرين من شهر تشرين الأول الجاري".

وكشف طالب، ان "الحصة المقرر تجهيزها ستكون بواقع 100 لتر للبطاقة وبالسعر الرسمي" داعياً "المواطنين للإسراع باستلام حصتهم من النفط الأبيض والتسجيل على البطاقة الالكترونية".