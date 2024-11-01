وزير النقل التركي: طريق التنمية سيكون له دور بربط دول الخليج بأوروبا

2024-11-01 14:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر اواغلو، اليوم الجمعة، أن تصاميم طريق التنمية اكتملت بنسبة 90% ، فيما أشار الى ان طريق التنمية سيكون له دور بربط دول الخليج بأوروبا.وقال اواغلو في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "المشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء النقل كانت على مستوى الدول الاربعة العراق وتركيا والامارات وقطر، والتواجد في العراق ذو قيمة، وهو الاجتماع الثاني بعد النسخة الاولى في تركيا "واشار الى ان" العالم اليوم بحاجة الى ممرات اخرى تربط الدول والتجارة العالمية لذلك الحاجة الى ممرات ومشروع التنمية سيكون له دور مهم وفعال لربط دول الخليج حتى تركيا وأوروبا حتى الوصول الى لندن".واضاف ان "التصاميم حاليا اكتملت بنسبة 90‎%‎ واليوم من خلال الاجتماعات كان هناك تشاور واجتماعات موسعة ونعتقد ان المشروع سيكون له الدور الكبير والفائدة الاقتصادية للعراق والمنطقة جميعا لذلك نحن داعمون للمشروع ونتمنى ان يتم باكمل وجه ".وأعلن الاجتماع الوزاري لوزراء النقل العراقي والتركي والقطري والإماراتي، يوم أمس الخميس وفي ختامه إصدار بيان عن الاجتماع أكد اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية وعدداً من النقاط المعززة للتعاون المشترك.وتلا وزير النقل رزاق محيبس السعداوي البيان- مؤكدا أن "الوزراء عقدوا الاجتماع الوزاري الثاني وبحث مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية والتي تم توقيعها بتاريخ 22 نيسان 2024 من قبل الدول الأطراف وهي جمهورية العراق ودولة قطر الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية تركيا وحرصا منا على تفعيل التعاون المشترك بين الدول الأطراف ووضع آلية فاعلة لإدارة العمل المشترك فقد تقرر إنشاء المجلس الوزاري الرباعي برئاسة وزير النقل في جمهورية العراق وعضوية وزير النقل في دولة قطر الشقيقة ووزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، وعليه عقد المجلس الوزاري الاجتماعي الأول في تركيا بتاريخ 29 آب 2024 وشارك في الاجتماع وزير النقل في جمهورية العراق ووزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا حضوريا ومعالي وزير النقل في دولة قطر الشقيقة ووزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر الاتصال المرئي".وأضاف، أنه "عقد المجلس الوزاري اجتماعه الثاني بتاريخ 31 تشرين الأول 2024 الحضوري في بغداد عاصمة جمهورية العراق حيث تم الاطلاع على عرض مرئي يتضمن آخر المستجدات بشأن تقدم سير العمل في مشروع طريق التنمية (الحوكمة للمشروع) ومكفولة الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من المجلس الوزاري والفريق التنفيذي والفريق الفني المشترك والسكرتارية وإدراك الأهمية الاستراتيجية لمشروع طريق التنمية والتأكيد على الروابط القوية القائمة بين الدول الأطراف المبنية على أساس الشراكة الاستراتيجية والأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والثقة ومواصلة تطوير التعاون المشترك بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتقديم مثال يحتذى به في الدول المجاورة والتأكيد على أهمية تكثيف الترابط في ما بين الدول الأطراف من خلال الربط مع مشروع طريق التنمية".