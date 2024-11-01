نينوى: اتخذنا جميع الإجراءات لاستقبال الموجة المطرية

2024-11-01 14:35:01 - المصدر: واع

نينوى - واع - محمد حدادأكدت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، أنها اتخذت جميع إجراءاتها واستعداداتها لموسم تساقط الأمطار، فيما بينت أنها في أتم الاستعداد لاستقبال الموجة المطرية.وقال مدير إعلام مديرية مجاري محافظة نينوى معراج سعدي فتحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "مديرية مجاري محافظة نينوى اتخذت جميع إجراءاتها واستعداداتها لموسم تساقط الأمطار"، مشيراً الى أن "المديرية قامت بكري وتنظيف الأودية الطبيعية كافة داخل مدينة الموصل وخارجها"، لافتاً إلى أنه "تم تنظيف وادي القاهرة وجامعة الموصل مروراً بحي المصارف ثم وادي الغابات والوادي الرئيسي داخل جامعة الموصل، ووادي الأندلس".وأضاف أنه "تم تنظيف شبكات مياه المجاري في بعض المناطق التي تعاني من تجمعات مائية في حي الصديق والتعليم والزهراء وشريخان والرشيدية والمنصور وغيرها"، مشيراً إلى أنّ "هناك وديان كثيرة داخل الأحياء تم كريها مثل وادي الصديق وغيرها".وتابع: أنه "تم تنظيف وكري جميع الأودية الطبيعية في جميع مراكز الأقضية والنواحي خارج مدينة الموصل"، موضحاً أنه "ضمن الاستعدادات التي اتخذتها المديرية تم تسليك وتنظيف مياه المجاري منذ فترة والعمل مستمر داخل مدينة الموصل وخارجها".ولفت إلى أن "مديرية مجاري محافظة نينوى على أتم الاستعداد لاستقبال الموجة المطرية المتوقع ولا توجد معرقلات، ولكن مطلوب تعاون المواطنين من خلال التبليغ عن أي تجمع للمياه أو وجود انسداد في المجاري".