محافظة الأنبار تعلن التشغيل الكامل لمحطات تصريف المياه

2024-11-01 14:35:01 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليميأعلنت مديرية مجاري الأنبار، اليوم الجمعة، عن التشغيل الكامل لمحطات تصريف المياه، فيما أكدت استنفار الجهد البشري والآلي للسيطرة على مياه الأمطار في المحافظة.وقال مدير مجاري الأنبار ذاكر حميد عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأنبار محمد نوري أحمد الدليمي، استنفرت كوادر المديرية من الجهد البشري والآليات التخصصية والتشغيل الكامل والتام لمحطات الرفع للعمل على سحب مياه الأمطار الساقطة على مدن المحافظة والتخلص من جميع المياه".وأضاف أن" مديرية المجاري عملت على فك الاختناقات والانسدادات الحاصلة جراء تساقط الأمطار خدمة للمواطنين والصالح العام".