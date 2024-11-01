2024-11-01 14:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدافع المنتخب العراقي، وفريق زاخو، أحمد إبراهيم، اعتزاله اللعبدولياً وذلك بعد ساعات من كشف مدرب "أسود الرافدين" خيسوس كاساس قائمةالمنتخب لمباراتيّ الأردن وعُمان.

وقالإبراهيم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته وكالة شفق نيوز، موجهاًرسالة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم "اطمئنوا.. لن أحطم أرقامكم".

يأتيذلك بعد الإعلان عن قائمة المنتخب العراقي لمباراتيّ الأردن وعُمان، والتي خلت مناسم أحمد إبراهيم.

يذكرأن يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد صاحب أعلى رقم في تمثيله للمنتخب العراقيبـ148 مباراة، يليه ثانياً حسين سعيد بـ137 مباراة، وعلاء عبد الزهرة ثالثاً،وعدنان درجال رابعاً، وأحمد راضي خامساً، أما أحمد إبراهيم فيقف بالمركز السادسبخوضه 118 مباراة دولية.

منجانبه، أكد اللاعب سعد عبد الأمير بأنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول دعوة المنتخبالعراقي والعدول عن قرار الاعتزال كون المهمة وطنية.

وأوضحان "تمثيل المنتخب الوطني شرف كبير لا يضاهيه شرف آخر، وسنقاتل لأجل تحقيقالنقاط الست من مواجهتي الأردن وعمان"، مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن المدربكاساس وسينتظر المواجهتين على أحرّ من الجمر.