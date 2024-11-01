صحة كوردستان تصدر توضيحا بشأن مرض السرطان: تحت السيطرة

2024-11-01 16:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيو/ اصدرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان كوردستان يوم الجمعة توضيحا حول انتشار مرض السرطان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه " انتشرت في عدد من وسائل الاعلام والصفحات اخبار تفيد بان شخصا في كوردستان يصاب بالسرطان كل 53 دقيقة حيث نود التوضيح للمواطنين ان نسبة الاصابة بالسرطان في اقليم كوردستان تحت المعيار الدولي ".

واضاف البيان ان " المعيار الدولي للاصابة بالسرطان هو اصابة 191 شخصا من كل 100 الف شخص بينما تبلغ النسبة في اقليم كوردستان 151 شخصا من كل 100 الف شخص وتُعد هذه النسبة مسيطرة عليها في كوردستان ".