خطوات لتسهيل آلية تسديد مبالغ المرشات لدعم الفلاحين

2024-11-01 16:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشفت وزارة الزراعة عن خطتها في تبني تقنيات الري الحديثة لمواجهة الشحة المائية في البلاد. وقال الوكيل الاداري بالوزارة مهدي سهر لـ عراق اوبزيرفر إنه “ضمن سياسة الوزارة في تبني تقنيات الري الحديثة من قبل المزارعين بالاضافة الى مواجهة شحة المياه والتغيرات المناخية قامت وزارة الزراعة من خلال مشروعات تقنيات الري الحديثة …

