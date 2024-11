2024-11-01 16:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مانشستر/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، تعيين البرتغالي روبن أموريم مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للهولندي إريك تين هاج. وكان مانشستر يونايتد قد أعلن إقالة تين هاج من منصبه مديرًا فنيًا للفريق لسوء النتائج، وذلك بعد الهزيمة أمام وست هام بهدفين لهدف ببطولة الدوري الإنجليزي. وكانت تقارير قد ربطت أموريم بتدريب مانشستر سيتي خلفًا …

