2024-11-01 16:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاثرين راسل، مقتل طفل واحد على الأقل وإصابة عشرة آخرين يومياً، جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان منذ مطلع الشهر الماضي. وقالت راسل في بيان، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة في لبنان تؤدي إلى قلب حياة الأطفال رأساً على عقب، وتتسبب لهم في إصابات جسدية […]

