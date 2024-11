2024-11-01 16:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىأكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، أنه سيتم تصريف جميع مياه الأمطار خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن هناك استنفاراً تاماً لغرفة العمليات للإشراف على تصريف مياه الأمطار. وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد عدي كاظم، بحسب الوكالة الرسمية: "ومنذ ساعات الصباح الباكر تم تفعيل غرفة العمليات التي أمر بتشكيلها أمين بغداد في وقت سابق، وكان هناك […]

The post أمانة بغداد: سيتم تصريف جميع مياه الأمطار خلال الساعات المقبلة appeared first on جريدة المدى.