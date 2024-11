ارتفاع الإصابات بمرض جدري القردة 500% في أفريقيا

2024-11-01 16:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدى كشفت بيانات من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع في حالات الإصابة بمرض جدري القردة في قارة أفريقيا خلال العام الجاري بنسبة تتعدى 500% عن العام 2023. "الوضع ليس تحت السيطرة بعد، ما زلنا في الاتجاه الصعودي بشكل عام"، بحسب ما ذكره نجاشي نجونجو، من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، عبر إفادة صحفية. […]

