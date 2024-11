“سيربط دول الخليج بأوروبا”.. وزير النقل التركي يبين آخر تفاصيل طريق التنمية

2024-11-01 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر اواغلو، اليوم الجمعة، أن تصاميم طريق التنمية اكتملت بنسبة 90% ، فيما أشار الى ان طريق التنمية سيكون له دور بربط دول الخليج بأوروبا. وقال اواغلو في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “المشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء النقل كانت على مستوى الدول …

