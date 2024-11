2024-11-01 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق شرقي وجنوبي البلاد جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، إلى 158 قتيلاً معظمهم في منطقة فالنسيا. وأكدت مصادر اسبانية، أنه لا يزال هناك كثير من المفقودين، مبدية مخاوفها من ارتفاع عدد الضحايا. كما أعلنت وزارة الدفاع أن 1064 جنديا يعملون […]

