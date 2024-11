دوري النجوم.. كربلاء والكرمة يحققان الفوز على الحدود والقاسم

2024-11-01 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر خطف فريقا كربلاء والكرمة ثلاث نقاط من مضيفيهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت مباراة كربلاء ومضيفه الحدود على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد عند الساعة 2:45 ظهراً وانتهت لصالح الضيف بنتيجة 1-0. وانتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل للحدود، جاء عن …

