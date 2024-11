إعصار “دانا” يودي بحياة لاعب فالنسيا السابق كاستييخو

2024-11-01 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن وفاة لاعبه السابق خوسيه كاستييخو بسبب إعصار “دانا” الكارثي، الذي ضرب مدينة فالنسيا، وأودى بحياة العشرات جراء فيضانات جارفة. وينعي خوسيه كاستييخو بعد وفاته بسبب هذه الكارثة المفاجئة، لقد نشأ في فرق الشباب حتى مستوى 18 سنة. نادي إلدينسي الذي سبق أن لعب له صاحب الـ28 …

