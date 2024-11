إردوغان للسوداني: تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور

2024-11-01 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اسطنبول/ متابعة عراق اوبزيرفر أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا والعراق تربطهما روابط عميقة الجذور. وقال أردوغان خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن “تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور”. وأضاف أردوغان، على “أهمية تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية، الذي سيوفر …

