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المسيرة الحمراء لشباب العراق.. المئات من العراقيين ومن مختلف محافظات البلاد ينضمون مسيرة مناصرة لغزة ولبنان في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد

المسيرة الحمراء لشباب العراق.. المئات من العراقيين ومن مختلف محافظات البلاد ينضمون مسيرة مناصرة لغزة ولبنان في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد
المسيرة الحمراء لشباب العراق.. المئات من العراقيين ومن مختلف محافظات البلاد ينضمون مسيرة مناصرة لغزة ولبنان في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد
2024-11-01 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المسيرة الحمراء لشباب العراق.. المئات من العراقيين ومن مختلف محافظات البلاد ينضمون مسيرة مناصرة لغزة ولبنان في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد

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المسيرة الحمراء لشباب العراق.. المئات من العراقيين ومن مختلف محافظات البلاد ينضمون مسيرة مناصرة لغزة ولبنان في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد

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