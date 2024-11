2024-11-01 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

إسطنبول/ متابعة عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، حماية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني التقى، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول التركية، وأجرى الجانبان مباحثات اشتملت استعراض آخر التطورات التي …

