صلاح الدين.. تكريت تطلق حملة مع بدء موسم الأمطار

2024-11-01 17:45:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكد مدير دائرة مجاري تكريت نمر عادل، اليوم الجمعة، إطلاق حملة لتنظيف فوهات المجاري في بعض الشوارع الرئيسة في المدينة مع بدء موسم الأمطار.وقال عادل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلقت حملة لتنظيف فوهات المجاري في بعض الشوارع الرئيسة في المدينة استعدادا لموسم الأمطار ولمنع انغلاق المجاري في حال اشتدادها".وأضاف، أنه "تم حل بعض المشاكل في عدة شوارع بتكريت، وتسعى الكوادر بآلياتها في دائرة مجاري تكريت وبالجهود الذاتية إلى تقديم جهد مضاعف من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لمواطني تكريت".