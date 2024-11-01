عمليات بغداد تعلن إغلاق 83 كورة غير مرخصة وتحدد مواقع الطمر غير النظامية

2024-11-01 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، اليوم الجمعة، عن إغلاق 83 كورة غير مرخصة تسبب غازات ودخان في الأجواء، فيما حدد مواقع الطمر غير النظامية في العاصمة.وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة مسببات انتشار الغازات والدخان في أجواء بغداد، تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة وقيادة عمليات بغداد؛ للكشف على المواقع المسببة للغازات والدخان"، مبينا أن "اللجنة حددت مواقع الطمر والكور والمعامل غير المجازة ومعامل الطابوق، والتي كانت سبباً في إطلاق تلك الملوثات".وأضاف، أن "قطعات عمليات بغداد اغلقت 83 كورة غير مرخصة، والتي تصهر مواداً تسبب تلك الغازات"، لافتا الى "الاستمرار يومياً بإجراء مسح ميداني على مواقع الطمر الصحي غير النظامية التي أغلقناها بالتعاون مع أمانة بغداد والبلديات، وتشمل مناطق معسكر الرشيد والزعفرانية وقضائي الزوراء والحسينية، ومواقع أخرى في جانبي الكرخ والرصافة".وأكد التميمي أن "التنسيق ما زال جارياً بين عمليات بغداد ووزارتي الصحة والبيئة وملاكات البلديات المسؤولة عن تلك المناطق، والتي خرجت بنتائج وتوصيات، بأن أغلب مواقع الطمر غير نظامية، وطالبت من البلديات وخاصة بلدية الكاظمية المقدسة التي تضم ثلاثة مطامر في مدخل التاجي وبلديتي الأعظمية والشعلة بضرورة استحصال قطعة ارض ذات مواصفات صالحة للطمر الصحي، بعيدة عن المساكن والشوارع العامة".