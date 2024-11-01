كربلاء يتجاوز الحدود في دوري نجوم العراق

2024-11-01 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن نادي كربلاء بكرة القدم، اليوم الجمعة، من الفوز على نظيره الحدود بهدف دون رد في دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "نادي كربلاء بكرة القدم، تمكن من الفوز على نظيره الحدود بهدف دون رد لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم العراق".وأضاف أن "هدف اللقاء الوحيد سجله أوس محمد في الدقيقة 30 من الشوط الأول، على ملعب الساحر أحمد راضي".