بينها فرض غرامات.. الصحة النيابية تكشف مضامين قانون الحماية من أضرار التبغ

2024-11-01 19:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، موعد إقرار مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، فيما كشفت أبرز مضامينه القانون.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الحماية من أضرار التبغ تمت قراءته مرتين، والآن بصدد وضع الصياغة النهائية لعرضه للتصويت"، مبينا، أن "القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف، أن "اللجنة بصدد الانتهاء من بعض المسائل المتعلقة بالقانون وبعدها يعرض على الدائرة التشريعية للانتهاء من صيغتها، ومن ثم عرضه للتصويت داخل البرلمان".

وأشار إلى، أن "القانون يحمل العديد من الفقرات منها: منع تناول (النرجيلة) وغيرها في الأماكن المغلقة وعدم تناول السجائر والسجائر الالكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس الجامعات ودور العبادة ومحطات الوقود، وفرض غرامة 50 ألف دينار لمن يخالف هذه التعليمات".

وتابع، أن "اللجنة ستضع طابعا ضريبيا على علب السجائر و ما يعرف بالمعسل و غيرها ويتم مصادرة كل ما يدخل بطريقة غير رسمية، وفرض نوع من التعريفة الجمركية على السجائر الداخلة للعراق، على اعتبار أن الكثير منها يدخل بتعريفة جمركية قليلة".

وأكد، أن "القانون سيمنع أيضا الترويج والدعاية والإعلان عن التدخين؛ بهدف تقنين وتنظيم التدخين ومنعه بالكامل على الأقل من عمر ما دون 18 عاما".